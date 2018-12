VIDEO: Zagorele novoletne lučke, prihiteli so gasilci

Ob okraševanju doma za božično-novoletne praznike je treba biti pazljiv in upoštevati tudi požarno varnost. Da bodo prazniki požarno varni, so pri upravi za zaščito in reševanje pripravili nekaj nasvetov

LOKE – Ob 9.48 je na Lokah v občini Zagorje ob Savi zagorelo na balkonu stanovanja v večstanovanjski hiši. Gasilci PGD Zagorje in PGD Loke so s tehničnim posegom vstopili v stanovanje in pogasili požar. S termokamero so pregledali objekt in prezračili stopnišče. Ugotovili so, da je bil vzrok požara vžig novoletnih lučk, poroča uprava za zaščito in reševanje.Kako hitro se lahko razširi požar, če zagorijo lučke na novoletnem drevescu, prikazuje spodnji videoposnetek: