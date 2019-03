Sum mučenja: po zaužitju klobase večkrat bruhal

LJUBLJANA – V petek dopoldne so bili policisti obveščeni o sumu zastrupitve psa na območju Dobrunj. Pes je zaužil klobaso, v kateri naj bi bila strupena snov, zaradi katere je po zaužitju večkrat bruhal. Pes je bil hospitaliziran na veterinarski ambulanti.



Snov je lastnica psa našla ob ograji dvorišča stanovanjske hiše, kjer je bil izpuščen. Policisti so neznano snov zavarovali in bo pregledana v laboratoriju. Policija nadaljuje preiskavo zaradi sumov kaznivega dejanja mučenja živali. Imejte jih na povodcu Policija svetuje lastnikom psov, naj ravnajo preventivno in odgovorno. Pse naj imajo vedno pod nadzorom in na povodcu (kar predvideva tudi zakon o zaščiti živali), s čimer lahko preprečijo, da bi pes nenadzorovano zaužil kakšno odvrženo ali puščeno snov. Prav tako s tem preprečijo, da bi psu kakšna druga oseba ponudila neznano snov, ki bi jo pojedel.



Svoje živali imejte v naravi pod nadzorom. Lastniki živali se morajo tudi zavedati, da lastniki vrtov, polj in vinogradov zaradi zatiranja škodljivcev prav tako nastavljajo strupe, ki jih lahko žival (če je izpuščena) zaužije.