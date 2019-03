Policija objavila fotografijo napadalca v Utrechtu

UTRECHT – Policija v nizozemskem Utrechtu zaradi streljanja na potnike v tramvaju išče 37-letnega, sicer rojenega v Turčiji. Na twitterju je objavila fotografijo bradatega moškega na tramvaju. Ta je dopoldne začel streljati na potnike v tramvaju. Ubiti so bili trije ljudje, devet je ranjenih, je potrdil župan Utrechta.Po napadu je napadalec pobegnil, policija pa ga še išče. Ne izključujejo možnosti, da je bilo napadalcev več.Podrobnosti o napadu za zdaj niso znane. Na območju so protiteroristične enote. Pristojne oblasti so za pokrajino Utrecht stanje teroristične ogroženosti zvišale na najvišjo, peto stopnjo. »Izhajamo iz tega, da je bil motiv za napad terorizem,« je dejal župan mesta.Tudi nizozemski premierni izključil možnosti, da je bilo streljanje na tramvaju teroristični napad. Na novinarski konferenci v Haagu je dejal, da je terorizem »napad na našo civilizacijo«. Dejal je še, da si na vse načine prizadevajo, da bi ujeli napadalca oz. napadalce.