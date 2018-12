BOVEC – Ob 8.57 je regijski center za obveščanje policijo obvestil o nezavestnem 34-letniku na Bovškem. Gasilci PGD Bovec so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin. Bovški policisti so tujo krivdo izključili. Moškega so prevzeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.