Mladeniča s Krasa umrla malce pred novim letom

GORJANSKO – Pisali smo že, da se je včeraj ob 23.39 v naselju Gorjansko zgodila prometna nesreča . »Policisti so ugotovili, da je bilo v nesreči udeleženo eno vozilo, v katerem je bilo pet oseb. 18-letni voznik je peljal osebni avto od Brestovice na Gorjansko, zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, v drevoredu zapeljal v levo in trčil v drevo,« poroča policija.V vozilu so bili še trije 18-letniki in en 17-letnik, vsi iz okoliških vasi Krasa. Intervenirali so tudi gasilci in reševalci. »Eden od udeležencev je umrl takoj na kraju nesreče (potnik zadaj), za drugega (voznika, ki so ga na kraju nesreče oživljali) pa je zdravnik potrdil smrt ob 1.30. Preostale tri potnike so reševalci odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Šempeter.«