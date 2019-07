Med petjem Kreslina so ga brutalno pretepli, zdaj si ponoči ne upa v mesto

Dobil sem udarec v glavo in padel, ko sem se pobral, sem dobil še enega.

MURSKA SOBOTA – Pred dobrim mesecem sta domača zvezdnikainzažigala na Soboških dnevih, a tam so pele tudi pesti. Policisti so sredi noči obravnavali pretep, v katerega je bilo vpletenih več ljudi, in kot kaže, ni šlo le za kršitev javnega reda in miru, temveč nasilništvo. Po prijavi incidenta ter informaciji, da so se vpleteni sicer razbežali, sta pa na prizorišču ostala poškodovana moška, je tja odšlo več policijskih patrulj, ranjenca pa so reševalci odpeljali v bolnišnico. Oba naj bi po podatkih, ki so jih policistom posedovali iz bolnišnice, utrpela lažje poškodbe.Te dni smo prejeli klic pretepenegaiz okolice Murske Sobote, ki še vedno hodi na terapije in se zdravi v različnih ustanovah, želel pa je pojasniti svoje videnje dogodka, v katerem je, kot pravi, utrpel zelo hude poškodbe po vsem telesu, najbolj po glavi. Boji se za svojo prihodnost in odgovornim očita slabo varovanje na prireditvi.»S prijateljem in njegovim dekletom sem odšel na pico in pijačo. Priznam, popili smo nekaj alkohola, nato pa odšli v park na Kreslinov koncert. Ko smo odhajali domov, nas je obstopilo precej ljudi in začeli so nas žaliti. Zmerljivke so kmalu zamenjali udarci. Dobil sem udarec v glavo in padel, ko sem se pobral, sem dobil še enega. Prijatelja so se prav tako lotili, tudi on je končal na tleh,« je dejal D.G., ki se ne spomni, da bi s čim izzval nasilneže, in trdi, da tudi nobenega ni poznal.Po zadnjem udarcu je 38-letnik, ki si še vedno ne upa povsem razkriti identitete, nezavesten obležal na grajski ploščadi. Čeprav policisti njegove poškodbe obravnavajo kot lahke narave, trdi, da je bil hudo poškodovan. »Kje pa, lažje poškodovan? Taka je pač policijska klasifikacija poškodb, vendar zaradi udarcev čutim močne glavobole. Izbili so mi zob, poškodbe imam tudi po drugih delih telesa. Strah me je, zvečer in ponoči si ne upam več v mesto. Zaradi vsega imam nočne more,« dodaja žrtev pretepa.Kot nam je povedal pomočnik komandirja PP Murska Sobota, policisti dogodek še vedno intenzivno preiskujejo, naš sogovornik pa dodaja, da čaka, da ga policisti povabijo na prepoznavo napadalcev, saj si jih je zapomnil. »Gre za osebe, ki so po mojih informacijah že večkrat koga nadlegovale v mestu ali mestnem parku,« je jasen D. G., ki s prstom kaže tudi na varnostno službo, ki je varovala koncert. Pravi, da noben varnostnik ni poskušal preprečiti pretepa ali poklical pomoč, a policisti pravijo, da v zvezi z ravnanjem varnostnikov niso ugotovili nepravilnosti.