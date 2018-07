FOTO: Na delavko se je prevrnil pol tone težak voziček

LJUTOMER – Včeraj, v petek, okoli 8. ure zjutraj je v enem izmed ljutomerskih podjetij med prevozom kovinskih profilov na transportnem vozičku prišlo do delovne nesreče. Med transportom se je voziček prevrnil, kar je imelo za posledico, da so profili padli na delavko, ki je pri tem utrpela hudo telesno poškodbo. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih se je na delavko prevrnil voziček s težo okoli 500 kilogramov, ki so ga nato delavci iz nje morali umakniti z viličarjem. Pri tem ji je med drugim zlomilo roko, ker pa ji je voziček padel na telo, so jo nemudoma s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, kjer so naredili nadaljnje preiskave iz zdravljenje.



Posadka s helikopterjem Letalske policijske enote je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor pristala na hipodromu v Ljutomeru, od koder so poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor. Ob tem so gasilci PGD Ljutomer varovali helikopterski pristanek in pomagali pri prenosu osebe do helikopterja.