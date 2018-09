LITIJA – V sredo ob 22.28 se je med Litijo in Zagorjem pri odcepu za Renke v občini Litija zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.



Dve poškodovani osebi so odpeljali na zdravljenje, in sicer eno v trboveljsko bolnišnico, drugo pa v UKC Ljubljana.



Gasilci PGD Litija so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev in odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.