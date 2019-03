ŠKOFJA LOKA – Danes ob 5. uri sta na Kidričevi cesti v Škofji Loki čelno trčili osebni vozili. Gasilci PGD Škofja Loka so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem NMP Škofja Loka pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, posuli iztekle motorne tekočine in pomagali pri nalaganju poškodovanih vozil na vozilo avtovleke, poroča uprava za zaščito in reševanje.