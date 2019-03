Avto na dolenjki prevrnilo na streho

GROSUPLJE – Ob 6.13 je na dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Višnji Gori zaneslo osebno vozilo in ga prevrnilo na streho, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, zavarovali kraj dogodka, postavili vozilo na streho, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z absorbentom in očistili cestišče razbitin.



V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Oskrbeli so ju reševalci nujne medicinske pomoči UKC Ljubljana in prepeljali v bolnišnično oskrbo.