​Bogve, kaj se je podilo po njegovi glavi oziroma kdo ga je podil po labirintu možganskih vijug, ko se je Johan, koroški Slovenec, odločal, ali bo na plebiscitu 10. oktobra 1920 raztrgal belo ali zeleno glasovnico. Če je v kuverto, ki jo je dobil na volišču, vstavil celo belo glasovnico, se je odločil za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, če je v kuverto vtaknil nestrgani zeleni listič, je pomenilo, da želi ostati v večinsko nemški Avstriji. Janez Johan in njegovi drugi bolj ali manj zmedeni rojaki, bombardirani s propagando obeh strani, so se odločili, kot so se: za Avstrijo je bilo 59,...