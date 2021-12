Zaznamovalo je 2021: 'Covid idioti'

Z nekaterimi mnenji se strinjamo, z drugimi ne. O nekaterih stvareh pa sami mnenja sploh nimamo, ga pa radi slišimo od koga drugega. V našem dnevnem časopisu Slovenske novice lahko redno prebirate komentarje uredništva, objavljamo pa tudi komentarje ali kolumne, ki jih ustvarjajo drugi. V tekočem letu smo vam jih dostavili na stotine, ob koncu leta pa smo za vas zbrali tistih 10, ki ste jih, če sodimo po klikih na naši spletni strani, najraje prebirali. Seznam bomo začeli od zadaj.

10. mesto

»Izraelsko-palestinske zadeve niti pod razno ne bo rešila organizacija ZN, temveč kapital. Če ima sploh ta namen,« v komentarju z naslovom Palestinska zastava v Ljubljani piše Marko Uršič. Zapis je nastal potem, ko so na slovenski vladi po obstreljevanju med izralesko vojsko in palestinskimi gibanji z območju Gaze izobesli izraelsko zastavo. Podrobnosti v zgoraj priloženi povezavi.

9. mesto

O ministrici za šolstvo Simoni Kustec je bilo v tem mandatu marsikaj slišati. Od lepega do slabega. Odvisno, s katere strani je zapihal veter. V komentarju se je je dotaknil tudi odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja, ki ga je naslovil Si mona. »Ob ustoličenju na ta položaj ji je bilo dobrohotno sporočeno, da si bo morala nadeti hlače, ako bo želela in hotela biti kos nalogam in poslanstvu. Posebej v teh časih. Tu in tam si jih je – roko na srce – ubogljivo navlekla, a še vedno je ministrica brez jajc,« piše. Podrobnosti pa na zgoraj priloženi povezavi.

8. mesto

Lažne novice so težava. Kako zelo škodljive so lahko, smo izkusili v času cepljenja proti covidu 19. Stroka pravi eno, »stroka« na facebooku in tista z drugih spletnih omrežij pa drugo. Kje se to konča? Imamo ogromne zaloge cepiva, marsikdo pa je še vedno neodločen in »kljub vsem pojasnilom zdravstvene stroke, da je cepljenje varno in zelo koristno, še vedno omahuje«. Največja bojazen je, tako meni Matej Lahovnik, da se ne bo cepilo dovolj ljudi in bo virus še naprej krožil v populaciji. Več na povezavi Cepljenje in lažne novice.

7. mesto

V času epidemije so se pravila igra pogosto menjavala. Eno je zdaj že nekaj časa konstantno. To je tisto pravilo o PCT. Nekateri so bili ob njegovem uvajanju goreči nasprotniki. Med njimi tudi ravnatelj iz Prebolda. »Ko so se Butalci skregali s pametjo, so zmagali Butalci in ne pamet, in tudi ko se je pred šolo v Preboldu skupina protestnikov uprla zdravi pameti ter podprla ravnatelja, ki dvomi, da virusi povzročajo bolezni, so zmagali protestniki in ne pamet,« piše Matej Lahovnik. Kako je nadaljeval zapis Upor proti zdravi pameti, pa ne povezavi.

6. mesto

Koliko stane najdražja kava na svetu? Če smo se nekoč zgražali, ko smo slišali, da je treba za šalico kave po Sloveniji ponekod odšteti tudi pet evrov ali več, je ta cena lahko še precej višja. »Natakarica je zadnjič enemu od gostov, ki ga ni imel, rekla, daj na šank 5000 evrov za šefa in 400 evrov zame, pa dobiš kavo za 1,10 evra, ker če pride inšpektor, bo to najdražja pijača na svetu,« ugotavlja Domen Mal v komentarju Najdražja kava na svetu. Dotaknil se je odgovornosti ljudi, ki je pogosto ne občutimo, tako necepljenih kot cepljenih. Ja, tudi zadnji širijo virus.

5. mesto

V Starem selu pri Kobaridu je verjetno najbolj znana gostilna v Sloveniji, kjer svoje brbončice razvajajo gostje z vsega sveta. Neverjetne kulinarične stvaritve, za katere so Hišo Franko nagradili z dvema Michelinovima zvezdicama, prihajajo izpod rok izredno mešane kuharske reprezentance. »Njena brigada prihaja iz 20 držav, iz ZDA, Južne Afrike, Tajske, Indije, Čila, prisotna je domala vsa Evropa; v oči zbode le popolna odsotnost slovenskih kuharjev,« piše Lovro Kastelic v komentarju Užaljeni kuharji.

4. mesto

Kako ljudi prepričati, da se cepijo proti covidu 19? Stroka vztraja in se redno pojavlja pred kamerami, ponekod pa so razmišljali celo o sankcijah zoper necepljene. Tako so v Avstriji nameravali po novem letu želeli po žepu udariti vse, ki bi se nočejo cepiti. »Necepljeni naj bi vsake tri mesece plačevali 600 evrov kazni,« piše Matej Lahovnik v komentarju Avstrijci imajo dovolj, in dodaja, da če bi v Sloveniji napovedali enak ukrep, »bi takoj imeli množične proteste, v vlado in parlament pa bi letelo vse, kar je protestnikom pri roki«.

3. mesto

»Nikjer drugje v EU ni takšnih pravnih zapletov kot pri nas, ker tudi pravniki razumejo, da je pravica ljudi do zdravja in varnega okolja pomembnejša od pravice do zasebnosti.« Tako v komentarju Pravni nesmisli, v katerem se vrti vse okoli preverjanja PCT-pogoja, ugotavlja Matej Lahovnik. V zapisu se dotakne informacijskega pooblaščenca, pa tudi tistih, ki ne verjamejo v nevarnost korone.

2. mesto

Opozicija, brez SNS, se je odločila, da poseže po instrumentu konstruktivne nezaupnice. V času, ko je nastal komentar Mateja Lahovnika z naslovom Nekonstruktivna nezaupnica, je bila šele napovedana. V zapisu ugotavlja, da medtem ko želi opozicija izglasovati nezaupnico vladi, so finančni trgi jasni: vladi so izrekli zaupnico. Dotaknil se je še tega: »Grožnje in drugi pritiski na poslance Desusa in SMC, ki ne želijo podpisati nezaupnice, pa so skrajno nespodobni in strašljivi. V nobeni demokraciji se ne sme dogajati, da poslance izsiljujejo in jim grozijo, če ne želijo dati podpisa za določeno zadevo.«

1. mesto

Tako letos kot lani so mediji polni objav o koronavirusu. Novi smo namerno izpustili, saj sars-cov-2 po skoraj dveh letih težko rečemo novi koronavirus. V komentarju, ki je bil najbolj bran, je tema tekla prav o njem. O tem, koliko ljudi je življenje zaradi bolezni izgubilo, o tistih, ki ukrepov ne spoštujejo, o ogroženosti zaradi 'covid idiotov' in o izumrtju naroda. »Sploh niso ogroženi le starejši. V igri je nacionalni interes, obstoj naroda, države,« je zapisal odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja. Podrobneje o tem pa na povezavi Covid idioti.