Topla voda

Pred dnevi je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan na tiskovni konferenci povedal, da ga je zelo presenetilo število napak v informacijskem sistemu v slovenskem zdravstvu, kar naj bi tudi odločilno prispevalo k povečanju čakalnih vrst v zdravstvu. Te pa so, kot priznavajo vsi zdravstveni deležniki, rak rana slovenskega zdravstva. Seveda je bil minister presenečen, da so napake informacijskega sistema povečale čakalne vrste, a če bi samo vprašal svojega svetovalca, nekdanjega ministra za zdravstvo v predprejšnji vladi in nekdanjega direktorja UKC Ljubljana Aleša Šabedra, bi mu ta lahko takoj povedal, da ima samo ljubljanski UKC več kot 40 informacijskih sistemov, ki niso povezani, torej se med seboj ne razumejo in po tem »omrežju« ne moreš v nobenem primeru komunicirati. Ne pošiljati medicinske dokumentacije, kaj šele napotnic in drugih elektronskih, računalniških zapisov o pacientih.

Če torej poenostavimo, ali zdravniki v eni bolnišnici, pa čeprav je to UKC Ljubljana, ne morejo računalniško komunicirati in izmenjevati podatkov o pacientih, je toliko bolj iluzorno, da bi to lahko počeli v vsej Sloveniji. Pa čeprav nas je samo dobra dva milijona. Malce večje mesto, torej. A če lahko ima ena Irska, ki je dvakrat večja od Slovenije, ali Švica, ki je petkrat večja – govorimo o številu prebivalstva –, enoten računalniško podprt sistem evidence in spremljanja bolnikov in v vsakem trenutku tam vedo, kaj se dogaja s pacientovo naročilnico, ni vrag, da tega ne bi zmogli tudi v Sloveniji.

In kar je najbolj zanimivo, pri tem ni treba odkrivati tople vode. Če v drugih družbenih in gospodarskih podsistemih – denimo v trgovini – računalniški nadzor nad dobavo, prodajo, stanjem zalog deluje kot po maslu, če avtomobilska industrija že desetletja lahko stroške proizvodnje avtomobilov zmanjšuje, zahvaljujoč uporabi enotnih računalniških standardov, ne glede na to, ali gre za mercedese ali fiate, potem ni hudič, da ne bi kaj takega delovalo tudi v Sloveniji. Državi s samo dvema milijonoma prebivalcev. Seveda pa je pri nas velik riziko za ministra in birokrate na ministrstvu za zdravje, kaj bo pa potem, ko bi denimo z uvedbo sistema nabave, prodaje in naročanja, ki deluje, denimo, v Mercatorju, s tistimi, ki bi izgubili vpliv in denar in so z dosedanjim načinom služili velike denarje.