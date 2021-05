Športna koronaživčnost

Seveda smo vsi, nas je večina, en del (?), živčni zaradi znanega nam položaja v Sloveniji. Stanje je resno. Športno so bili živčni pri hokejskem klubu SŽ Olimpija, kjer jim v finalu državnega prvenstva ni šlo tako gladko proti zakletim tekmecem Jeseničanom. Živčni so pri rokometnem klubu Gorenje iz Velenja zaradi koronavirusno prestavljene tekme proti Mariboru, saj so v boju za naslov najboljšega v Sloveniji zavohali celjsko kri. Večkrat smo že slišali, da je Celje idealno mesto za živeti, če imaš tam posel oziroma službo in družino. Tega obojega zdaj nima, vsaj kot delovnega mesta trenerja članske ekipe, Tomaž Ocvirk, nima niti športne družine, saj je zaradi treh porazov v državni ligi ostal brez svojih varovancev. Celje je v sobotnih popoldanskih urah lahko malce zaspano in malomeščansko mesto, zgodovinska patina celjskih grofov pa silno živi na Starem gradu in v Knežjem dvorcu. Zgodovinska športna patina pa sije iz rokometa, za prestolnico te panoge v Sloveniji je neuspeh vse, kar ni naslov državnega prvaka. Po porazu s Trimom Trebnje pa je stanje resno, Luka Žvižej je zdaj trenersko odgovoren, da celjski rokometni grofje ne zapustijo prestola. Posebna zgodba je tudi tista slovenska kanuistična v slalomu na divjih vodah. Benjamin Savšek je legenda, trikratni posamični evropski prvak na prvenstvu stare celine v Ivrei ni ubranil lanske krone iz Prage, zato pa si je ponovno zagotovil olimpijski nastop, tokrat v Tokiu. Spet bo imel priložnost, da se le dokoplje do žlahtne kovine na športnem prazniku štiriletja, no, japonska prestolnica bo kar petletja, Luka Božič pa je kot drugi najboljši kanuistični Slovenec spet za nekaj zaveslajev ostal brez največje prireditve. Savšek je ime, ki se mu morajo klanjati tudi veliki kanuistični asi, kot so Slovaki, zato nas je pred leti začudilo, ko po malce slabših predstavah na reprezentančnih izbirnih tekmah in po Božičevem vodstvu na novinarski konferenci niti ni dobil priložnosti, da pove svoje misli. Takšna asa, kot sta kajakaš Peter Kauzer in Beni Savšek, morata vedno govoriti, četudi ju nihče za to ne prosi.

