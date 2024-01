Komentar Mihe Šimnovca: Sijajna skoka Nike in Anžeta v novo leto

Za slovenske smučarske skoke (in naš šport) se koledarsko leto 2024 skorajda ne bi moglo začeti lepše. Anže Lanišek je v šampionskem slogu zmagal na najprestižnejši skakalni tekmi sezone v Garmisch-Partenkirchnu, Nika Prevc pa si je s petim mestom v Oberstdorfu zagotovila lovoriko na silvestrski turneji oziroma tekmovanju dveh večerov, kakor so ga ne ravno posrečeno poimenovali prireditelji v Nemčiji.

Mlada smučarska skakalka iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki bo 15. marca praznovala šele 19. rojstni dan, je tako le še potrdila svojo izjemno nadarjenost, na katero opozarja že od rosnih let. Potem ko je na otroških in mladinskih preizkušnjah osvojila vse, kar se je osvojiti dalo, zdaj navdušuje tudi v absolutni konkurenci. Na novega leta dan se je namreč Prevčeva v zgodovino vpisala kot prva slovenska skupna zmagovalka t. i. silvestrske turneje.

Seveda to tekmovanje še zdaleč ne uživa takšnega ugleda in tradicije kot moška novoletna turneja, ki letos praznuje že 72. obletnico, pa vendarle. Da je kot prva naša skakalka osvojila to »trdnjavo«, Niki nihče ne more več vzeti. Kdor spremlja njeno športno pot, si lahko predstavlja, da se vzhajajoča zvezdnica skokov iz Selške doline pri tem ne bo ustavila. Če jo bodo znali še naprej pravilno usmerjati in voditi, bo lahko postavila še marsikateri mejnik. Da ima v sebi vse, kar potrebuje za uspeh na skakalnicah, je navsezadnje dokazala že večkrat.

Če ambicije in sposobnosti Prevčeve niso vprašljive, pa mnogim – niti pozornejšim spremljevalcem tega športa, ne trenerjem, niti tekmovalkam – niso jasni načrti in cilji organizatorjev silvestrske turneje. Potem ko se je zamisel o ustanovitvi tega tekmovanja ob prehodu v novo koledarsko leto porodila prizadevnim prirediteljem na Ljubnem, kjer so pod streho spravili uvodna spektakla (predlani z dvema preizkušnjama, lani s štirimi skupaj z Beljakom), so si ga na vsak način zaželeli v Nemčiji. In si ga slednjič tudi vzeli.

A težko se je znebiti občutka, da turneja dveh večerov nima ne repa ne glave. Da je brez pravega koncepta in vizije, kakor je zanjo dejala nekdanja avstrijska šampionka Daniela Iraschko-Stolz. Nihče namreč ne ve, kako bo videti naslednje leto. Ali bo dobila še kakšno tekmo ali pa bo ostalo pri tem formatu? Zaradi takšnih temeljev se njena prihodnost ne zdi prav rožnata ...