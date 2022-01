Kolumna Bojana Budje: Rešilni lockdown

Časi korone, ta hip poosebljene v inačici omikron, že tretje leto pišejo docela svoja pravila. Vse je spremenjeno, vse je drugače. Te dni smo denimo izvedeli, kako je bilo s porokami in razvezami v drugem koronskem letu s številko 2021. Že normalna leta so nakazovala, da je trend koruzništva premagal tradicijo. Ta sicer uči, da naj bi bila zakonska zveza prvi plod ljubezni. Praviloma do nekoga, ne do nečesa. A je ljubezen vse bolj odvisna tudi od kartice, naj bo to visa, mastercard, kakšna tretja, četrta. Po načelu: težja je kartica, večja je ljubezen. Sedaj je svoje dodala korona.

Usoda še tako z evri prepletene ljubezni je po novem odvisna od omikrona, prej je bila to delta. Več je virusa, manj je možnosti za poroke. Lani smo našteli 5361 zakonskih zvez in 53 partnerskih. Razlika med obema je velikanska. Zakonska je sobitje dveh oseb različnih spolov, partnerska njega in njega ali nje in nje. Resda je številka nekaj višja od prvega covidnega leta, a še vedno daleč od normalnih časov. Vse več pa je tudi ločitev. Kar potrjuje, da je v izkustveno prepričanje, kako je edini resnično dober in srečen zakon le tisti med slepo žensko in gluhim moškim, posegla še višja sila. Meseci milostnega čakanja na dan, ko bodo protikoronski ukrepi omogočili izvedbo poroke z vsaj nekaj pripadajočimi svati, so velikanska preizkušnja. Ki je ne zmore vsak par, sploh če to obdobje naplavi kaka nova spoznanja o primernosti ali neprimernosti, sedanjosti ali preteklosti bodočega življenjskega sopotnika ali sopotnice. Nemara so tudi zato po spoznanjih poročnih agencij sedaj najbolj trendovske ohceti z vsega nekaj svati; nevšečnosti ali celo sramota so ob morebitni odpovedi bistveno manjši. Da o stroških ne govorimo.

Ker je dejanje poroke torej povezano z bistveno več cvenka kot čin razveze, je jasno, da pri tem veliko izgubljata tako država kot tudi Cerkev. Rešitev, primerno časom, ki jih živimo, so našli na daljnem Kitajskem. Tam, kjer so koronavirus tudi izumili. Berem, da zmenki na slepo postajajo pri njih zveza na dolgi rok, potrjena z zaroko in poroko. Kako? Odgovor se imenuje popolni lockdown z najstrožjo omejitvijo gibanja. V katerem se minute zatečenega stanja na le nekaj kvadratnih metrih raztegnejo na tedne in mesece. On in ona, četudi sprva tujca, se hočeš nočeš zbližata. Pa tudi kriteriji v takih razmerah padajo.