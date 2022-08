Ni bolj zavržnega dejanja kot zloraba nemočne osebe. Za nameček še načrtno omamljene, drogirane. To, kar naj bi se dogajalo na ljubljanskih kao umetniških zabavah v režiji obscenega spolnega izprijenca Dušana Josipa Smodeja, je škandal brez primere. Zakaj policija kljub poplavi pričevanj, zapisov, četudi anonimnih, ne uvede vsaj predkazenskega postopka? Ki za nameček domala vsakodnevno dobiva nove in nove razsežnosti. Kakšna teh seže tudi na lik in delo tistih, ki bi jim morali najbolj zaupati – policije. Nekako je ne razumem. Iz dneva v dan ponavlja pozive žrtvam spolnih zlorab, naj ...