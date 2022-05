Poraba elektrike namesto kalorij

Starejši pogosto pravijo, da nam manjka zdrave pameti in izkušenj, da se ne bomo po nepotrebnem zaletavali z novostmi. Takšen primer so tudi električni skiroji, ki jih je vse več na cestah, pločnikih in trgih, ponudniki in uporabniki pa nas prepričujejo, da so do okolja prijazna vozila. Do okolja prijazni so peš hoja pa navadni skiroji in kolesa, s katerimi porabljamo kalorije namesto elektrike ali bencina.

Po eni strani lahko beremo novice, da je vse več otrok predebelih in da čezmerna telesna teža ogroža njihovo zdravje, po drugi pa družba promovira porabo elektrike namesto kalorij. Še večji problem pa je varnost v cestnem prometu. Agencija za varnost prometa opozarja, da je nesreč z e-skiroji iz leta v leto več in da so vse težje tudi posledice.

E-skiro ni igrača, saj spada med lahka motorna vozila. Veliko uporabnikov električnih skirojev sploh ne pozna prometnih pravil za uporabo teh naprav, saj lahko dnevno opažamo kršitve in primere objestne vožnje. Čelada je na primer pri uporabi e-skirojev obvezna do osemnajstega leta, ampak kar 63 odstotkov voznikov v času prometne nesreče čelade ni uporabljalo.

V UKC Ljubljana opozarjajo prav na nevarnost poškodb glave, ki jih je bilo lani že 56 odstotkov, večinoma pri otrocih in mladostnikih. Neprilagojena hitrost je zelo pomemben razlog nesreč z e-skiroji, problem pa je tudi, da se uporabljajo za vožnjo tam, kjer se sploh ne bi smeli. Vozniki morajo namreč voziti po površinah, namenjenih kolesarjem, kjer pa jih ni, pa ob desnem robu smernega vozišča. V območjih za pešce lahko vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca, kar pa se pri nas redno krši. Niso redki prizori hitrega vijuganja med pešci. Zaradi neslišnosti e-skirojev in velike hitrosti, ki jo lahko dosegajo, jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo in se lahko odzovejo neustrezno ali prepozno. Najbolj bizarno pa je, da nas prepričujejo, kako so e-skiroji prijazni do okolja. Mladi, ki prisegajo na varovanje okolja, bodo namreč naredili največ za svoje zdravje in okolje, če bodo za prevoze po mestu porabljali svojo in ne električno energijo.