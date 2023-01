Od ranjencev do koncerta

Slovenci težko sprejemamo politični elitizem, zato vladno letalo falcon razburja javnost že od nabave v času Drnovškove vlade. Takratni generalni sekretar je celo poskušal nespretno prepričati javnost, da ga bodo uporabljali tudi za prevoz ranjencev, ampak je s tem samo še prilil olja na ogenj. Oblast bi zato morala razumeti, da je treba vladno letalo uporabljati racionalno, še posebno ker nam v boju proti podnebnim spremembam priporoča, naj jemo manj mesa. Zaradi varovanja okolja se torej celo vtikajo v to, kaj naj bo na naših krožnikih in česa ne, zato ne smejo za pot do Dunaja uporabiti vladnega letala. Letalo namreč povzroči precej večji ogljični odtis kot nekaj kravjih prdcev.

V času podnebne in energetske krize je pot na dunajski koncert z vladnim letalom res bizarna. Na Dunaj vsi preostali zaradi bližine potujemo z avtom ali vlakom. Zato je izjava predsednice parlamenta, kako na Dunaj pač ne more potovati s kočijo, oholo podcenjevanje javnosti. Nova oblast je tudi zelo hitro od obljub, kako bo delala vse drugače, prešla v pojasnila »delamo enako kot politiki pred nami«.

Predsednica parlamenta se je ponesrečeno zapletla s pojasnili, da je šlo za državniški obisk. Novinarji, ki pokrivajo delo državnega zbora, so namreč opozorili, da jih je Urška Klakočar Zupančič v zadnjih mesecih nenehno obveščala o vsaki malenkosti, kaj počne, kot je na primer sprejem kolednikov. Predhodnega obvestila novinarjev o »državniškem« delovnem obisku Dunaja na novega leta dan pa ni bilo.

Državniški obisk ni vsako potovanje nekoga, ki je državnik ali se ima za državnika, ampak je v diplomatskem protokolu natančno opredeljen obisk, ki ga iz Slovenije lahko izvede praviloma predsednik države. Pravi državniški obisk je skrbno pripravljen z vsemi opomniki in delovnimi skupinami ter temu primerno tudi najavljen v domači in tuji javnosti. Povabilo predsednika parlamenta sosednje države na koncert seveda ne šteje v to kategorijo. Nauk zgodbe za našo predsednico parlamenta pa je, da če želi biti nekakšna kraljica ljudskih src, se pač ne sme obnašati kot prava kraljica, ampak kot predstavnica ljudstva.