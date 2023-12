Miša Terček: Konec živahnosti

Humorist, scenarist in genij politične nekorektnosti Larry David, ki je poleg kultnega Seinfelda ustvaril tudi ikonično TV-serijo Curb Your Enthusiasm (Nikar tako živahno), se poslavlja z malih zaslonov. Humoristična nadaljevanka, ki je posneta kot zrežirani resničnostni šov in v kateri igra samega sebe, se namreč po 12 sezonah končuje. Prihodnja sezona z emmyjem nagrajene nanizanke bo tako tudi zadnja. Štela bo deset epizod, prva na spored prihaja 4. februarja, sklepna pa enkrat aprila.

Larry David že od leta 2000 na malih zaslonih igra godrnjavo, ljudomrzno in karikirano različico sebe, ki sicer črpa iz resničnih dogodkov, a so v seriji potencirani. Črni humor, tako kot pri Seinfeldu, črpa iz nezgod in banalnih zapletov vsakdanjega življenja. Dialogi so večinoma improvizirani, osnutke in iztočnice zanje pa napiše Larry David sam, ki v seriji do neke mere igra samega sebe, deli njegovega televizijskega življenja pa so izmišljeni za potrebe šova.

Podobno je z nekaterimi znanimi hollywoodskimi igralci in igralkami, ki nastopajo v nanizanki – nekateri igrajo sami sebe, drugi pa zgolj vloge oziroma izmišljene like.

Prvih osem sezon nanizanke Nikar tako živahno so predvajali med letoma 2000 in 2011, nato je sledila šestletna pavza, leta 2017 pa se je serija vrnila na male zaslone.

»Zdaj ko se serija Nikar tako živahno zaključuje, bom končno dobil priložnost, da se otresem tega lika 'Larryja Davida' in postanem tak človek, kot je Bog zame predvidel – prijazno, nesebično, skrbno in uvidevno bitje, kakršen sem bil, preden me je iztirilo upodabljanje tega zlohotneža,« je s kančkom humorja v izjavi za javnost ob prihodu finalne sezone zapisal Larry David. »In tako se, 'Larry David', poslavljam od tebe. Tvoje ljudomrznosti ne bomo pogrešali. Tisti, ki pa bi radi stopili v stik z menoj, me lahko dosežete prek Zdravnikov brez meja,« je pridal.

Serija Nikar tako živahno se predvaja na TV-mreži HBO (gledamo jo lahko tudi pri nas), slednja pa je imela z Larryjem Davidom odprto pogodbo, s čimer je avtorju pravzaprav puščala odprte roke, da lahko, kadarkoli želi, preneha snemati oziroma da ustvarja, dokler meni, da še lahko.

Izvršni producent Jeff Schaffer je denimo dejal, da tako »vsaka sezona nanizanke tudi njena zadnja – dokler se David ne odloči, da ima še nekaj idej.« Kot primer lahko navedemo, da so za konec 11. sezone posneli sklepno epizodo, v kateri Larry oziroma njegov like umre, a so si na koncu premislili in to pustili za 12. sezono.

Seveda konec kultne serije za HBO pomeni hud udarec, ki se ga zavedajo tudi šefi matične TV-mreže. Predsednik HBO je recimo zapisal, da se je od serije Nikar tako živahno težko posloviti, saj je pustila »globok pečat na televiziji in žanru komedije«.

TV-hiša HBO je leta 2000 z Davidovo serijo veliko tvegala, saj niso vedeli, ali jo bodo gledalci dobro sprejeli. Bila je nekaj povsem novega, saj so (bile) meje med zrežiranim in resničnim tako zelo spretno zabrisane, da je lahko ob antijunakovi politični nekorektnosti nekaterim neprijetno.

A David nam v resnici sporoča, da ni nič narobe s tem, če nenehno nergamo oziroma če nas nenehno nekaj moti in želimo popraviti svet ter ljudi okoli sebe. Ob smehu in šoku vam s svojo odhajajočo serijo tako pomaga tudi bolje razumeti družbo, ki – kakor vemo – ni popolna. Daleč od tega. Tako kot ni popoln Larry David oziroma lik z istim imenom, ki ga igra v dotični seriji, za katerega pravzaprav vse do konca ne vemo, ali gre za dobrega človeka, ki dela slabe stvari, ali za slabega človeka, ki dela dobre stvari. Morda bo to gledalcem končno jasneje razkril v sklepni sezoni.