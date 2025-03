Mateja Lahovnika: Nevarno za zdravje

Zdravstvenemu domu Tolmin grozi zlom nujne medicinske pomoči, ker je zdravstvena inšpekcija šestim od 14 zunanjih zdravnikov poslala opozorilo, da ne smejo delati prek statusa samostojnega podjetnika. Privzemimo, da ste šli na počitnice v Posočje in vas v okolici Tolmina zadene kap. Vam in vašim svojcem ter vsem drugim, ki vas imajo radi, bi bilo v največjem interesu, da vas čim prej oskrbi zdravnik nujne pomoči. Prav nič vas ne bi brigalo, ali to delo opravlja kot redno zaposleni ali prek pogodbe o delu ali pa kot samostojni podjetnik. Zanimalo vas bi izključno, ali je zdravnik kompetenten, da vam pomaga, ali ne. Statusna pravna oblika njegove pogodbe je zadnje, kar bi vas zanimalo.

Razumeli bi, če bi zdravstvena inšpekcija prepovedala delo zdravnikom, ki za delo ne bi izpolnjevali strokovnih pogojev, nikakor pa ne, da so to naredili zaradi pravne birokracije. V razmerah, ko po vsej državi primanjkuje zdravnikov kot v Sahari vode, je takšno birokratsko omejevanje dela zdravnikom nevarno za zdravje ljudi. V Sloveniji vsako leto doživi možgansko kap več kot 4500 ljudi, srčni infarkt pa prizadene še dodatno okrog 2000 ljudi, in zanje vsaka minuta šteje.

Zdravstvo je preveč pomembno, da bi ga prepustili političnim igricam posameznikov.

Nujna medicinska pomoč je za ljudi preveč pomembna, da bi se politična oblast lahko šla ideološki boj ter pošiljala inšpekcijo, da pravno birokratsko obračunava z zdravniki. Rezultat akcije zdravstvenega inšpektorata je, da je šest zdravnikov, pa tudi nekateri drugi zdravniki, odpovedalo sodelovanje z ZD Tolmin. Z drugimi besedami, zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravje je z birokratsko natančno usmerjeno akcijo paraliziral delo nujne medicinske pomoči v Tolminu. Ugleden urgentni zdravnik je ob tem zapletu opozoril, da je pri nekom, ki je doživel zunajbolnišnični srčni zastoj, možnost, da bo preživel naslednjih 30 dni, le 8,2 %. Torej je verjetnost preživetja v Posočju zaradi slabih cestnih povezav že tako ali tako relativno nizka. Sedaj pa bo vse skupaj še bistveno slabše.

