Dveletno teatrsko pavzo zaradi covida – na kake deset let podlage osebnega posta – sem prekinil na najboljši možni način. S predstavo, ki jo je treba videti in ki jo skoraj vsi tudi želijo videti: To noč sem jo videl po Jančarjevem romanu z istim naslovom. Za gledalca, vajenega kavča in televizije v domači dnevni sobi, je lahko obisk teatra velik šok. O žalostni usodi premožnih zakoncev, ki so ju med vojno likvidirali partizani. Njune posmrtne ostanke so po 71 letih »pozabe« ekshumirali šele leta 2015. Rado in Ksenija Hribar z gradu Strmol se v knjigi in igri imenuje...