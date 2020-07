Kometar Domna Mala: Nismo (še) Madžarska

Hišne preiskave niso bile politično dejanje, temveč ustaljen policijski postopek v pravni državi.

V nedeljo bomo dočakali najnapornejši lunin mrk za Slovenijo, je v včerajšnjih Slovenskih novicah napovedala naša astrologinja. Priznam, da v teh zvezdoslovskih tolmačenjih nisem doma in se mi o položajih Marsa, Urana in Saturna ter vseh njihovih hišah niti malo ne sanja, ampak sem razbral, da se bodo družbene napetosti še okrepile, več naj bi bilo javne nestrpnosti in žolčnih besed, nemara bodo tudi tradicionalni protesti še množičnejši in glasnejši. Vpliv prihajajočega mrka pa da čutimo že ves teden.S tem se strinjam. Kakšen pa je bil odstop notranjega ministra, če ne politično nekorekten, v že ustaljeni maniri razdvajanja Slovencev na naše in vaše. »Kljub kadrovski menjavi na vrhu policije in menjavam, ki jih je do sedaj v policiji izvedel generalni direktor policije, ocenjujem, da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije v navezavi s tožilstvom in sodstvom ta iste provinience tako močno zasidrana v sistem, da mi ob obstoječi zakonodaji in pristojnostih, ki jih kot minister v odnosu do policije imam, ne omogoča učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji,« je zapisal v odstopni izjavi, ki jo je objavil na twitterju.Da so pri nabavah zaščitne opreme v raznorazne žepe ponikali milijoni davkoplačevalskih evrov, menda ni dvoma. In da Nacionalni preiskovalni urad preiskuje te sume, je kvečjemu logično, ne nazadnje je to, ob vseh javno objavljenih obremenjujočih dokumentih, celo dolžen storiti. Torej hišne preiskave, tudi pri gospodarskem ministru, niso bile politično dejanje, temveč ustaljen policijski postopek v pravni državi in potrditev nepolitičnosti naših efbiajevcev. Ali pa bi si morali ob vladnih morda kriminalnih rabotah, to bo že pokazala preiskava, zatisniti oči in ušesa? Zadovoljno ugotavljam, da (še) nismo Madžarska. Vsaka čast našim »udbovskim« policajem, čeprav močno dvomim, da se jim bo Hojs za to nalepko opravičil, kot so zahtevali.Naša astrologinja je še napovedala, da naj bi se kmalu po mrku družbene strasti umirile. Ne vem – meni se zdi, da je nad tisto stavbo na Šubičevi 4 ves čas mrk.