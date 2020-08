Komentar Vesa Stojanova: Zmeda

Ko žena predstavlja večjo nevarnost za javno zdravje od moža.

Uvrščanje Hrvaške na rdeči seznam, kar pomeni, da morajo vsi državljani Slovenije, ki pridejo iz južne sosede, v štirinajstdnevno karanteno, je glede na porast okuženih tako pri nas kot tudi pri sosedih ukrep, ki je najbrž na mestu. Na ta način se bistveno zmanjša in omeji gibanje prebivalstva in s tem tudi možnost raznosa virusa. Tako se nekako v zelo poljubnem jeziku povedano glasi razlaga strokovnjakov. Do tu vse lepo in prav. Oblast je pač dolžna, da poskuša zaščititi lastno prebivalstvo pred nevarnostjo, ki nas bremeni že vse od začetka marca. In na to najbrž nima nihče kakšnih bistvenih pripomb.A ker se pri vsakem takšnem ukrepu predvidi nekaj izjem, so lahko te vzrok zmede, nesporazumov in tudi predmet zasmehovanja in podcenjevanja samega smisla teh ukrepov. Takšen primer je, če se omejimo samo na Hrvaško, da lastnikom plovil in nepremičnin ni treba po vrnitvi v karanteno, če se v Slovenijo vrnejo v 48 urah in morajo tja po nujnih opravkih. A hudič je spet v podrobnostih. To ti ljudje lahko počnejo vsak vikend. Torej, če imate vikend ali barko na Hrvaškem, se lahko čez mejo v miru sprehajate vsak konec tedna, in ni vam treba v karanteno.In če drži podatek, da imajo slovenski državljani kar 110.000 nepremičnin na Hrvaškem in še nekaj tisoč plovil, smo zelo hitro pri najmanj desetih odstotkih prebivalstva, ki lahko mirne duše vsak vikend hodi na morje in mu nihče nič ne more. A okužijo se lahko tudi v eni uri po prihodu na Hrvaško, za to jim ni treba čakati 48 ur.Njim se tudi ne bo zgodilo to, kar se je zgodilo nekemu paru, ko lahko mož, ki je bil službeno v državi na slovenskem rdečem seznamu, zaradi določbe v odloku normalno hodi v službo, žena, ki ga je tja spremljala, pa mora biti v dvotedenski karanteni. Pa čeprav, kot je to v navadi, živita v istem gospodinjstvu. Seveda žena predstavlja za javno zdravje v Sloveniji večjo nevarnost kot mož.Prav zaradi takih nedoslednosti, ki povzročajo samo zmedo, uradno jim rečejo izjeme v odloku, in po vsej verjetnosti nimajo kaj dosti opraviti s strokovnostjo, ampak kvečjemu s politično presojo, lahko tudi pričakujemo, da se bo koronakriza nadaljevala vsaj do iznajdbe cepiva ali zdravila.