Komentar Vesa Stojanova: Zaupanje

Politična kultura je šla rakom žvižgat. Eden od postulatov demokracije izginja.

Demokracija je načeloma zelo enostavna politična ureditev družbe. Ljudje oziroma volivci vsake toliko časa izvolijo svoje zastopnike v zakonodajno telo, ki med seboj izbere izvršno oblast, ki operativno vodi državo. Seveda vse poteka ob nekaj temeljnih predpostavkah, brez katerih ureditev enostavno ne deluje. Ena je spoštovanje dogovorjenih pravil – temu rečemo tudi vladavina prava. Brez tega sistem ne funkcionira, spoštovanje sprejetih pravil in zakonov je za demokratične ureditve sveto.Naslednja je zaupanje v poštenost in osebnostno integriteto poslancev oziroma politikov nasploh. Politiki se morajo ravnati po zelo strogih standardih, da si zagotovijo zaupanje ljudi v pravilnost njihovih ukrepov in odločitev. Temu rečemo tudi politična kultura in etični standardi političnega delovanja. Če kakšen politik prestopi meje teh standardov, potem se poruši zaupanje ljudstva vanj in zato nima več kaj početi v politiki.V razvitih demokratičnih družbah, o čemer je pred tridesetimi leti, ko se je slovenska družba pripravljala na plebiscit in pozneje osamosvojitev od tedanje skupne države, sanjala in k temu težila tudi velikanska večina ljudi v Sloveniji. Tudi zakoni in pravila so bili pozneje postavljeni tako, da bomo nekega dne res zgradili takšno družbo, kjer bosta vladavina prava in visoka politična kultura in etika krasili tudi naše politike.A te sanje se nam sesuvajo v prah. Namesto da bi bila politična kultura nadvse spoštovana vrednost, v sedanji slovenski politiki spominja bolj na zmerljivko. Vedno smo se sicer radi ozirali in sklicevali na ravnanje politikov v razvitih državah, kjer že najmanjši prestopek tanke linije etičnega obnašanja politika pomeni njegovo slovo iz te sfere delovanja.Nazadnje smo lahko brali, kako je odstopil evropski komisar iz Irske, ker se je udeležil neke zabave v času strogih ukrepov, ki jih je irska vlada sprejela za zajezitev širjenja koronavirusa. A pri nas lahko gledamo, kako se politika pravzaprav norčuje iz volivcev.Minister najprej nepreklicno odstopi, ker ne more politično podrediti policije, a premier se požvižga na pravila. Nekateri pravniki zdaj opozarjajo, da je njuno ravnanje nezakonito in protiustavno, a premier vrne odstopno izjavo, minister nadaljuje delo, kot da se ni nič zgodilo. In politična kultura je šla v Sloveniji rakom žvižgat. Eden od postulatov demokracije izginja pred našimi očmi.