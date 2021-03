Komentar Vesa Stojanova: Zadnja smet

Nekaj, kar je leta in leta delovalo in dajalo rezultate, oblast, ki se tako rada tolče po prsih ob športnih dosežkih, enostavno ukine.

Politiki se zelo radi družijo, zlasti pa slikajo s športniki. Gneča politikov se praviloma poveča, če športniki dosežejo odmeven rezultat, osvojijo medaljo, postanejo prvaki. Takrat jim vsi ploskajo, čestitajo, poudarjajo njihov pomen za ugled države, kako da so lahko zgled za vse … Človek bi pričakoval, da sta njihovo navdušenje in veselje nad dosežki športnikov iskreni. A v primeru slovenskih politikov je tovrstno prepričanje lahko zelo vprašljivo. Že večkrat se je izkazalo, da slikanje s športnikom bolj izrabljajo za propagandno priložnost, kakor pa da bi s tem pokazali naklonjenost športu.To potrjujejo tudi nedavne besede predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je v pogovoru za Delo razočarano ugotavljal, da štiri mesece pred olimpijskimi igrami športnikom niso odobrili prednostnega cepljenja proti covidu-19, saj bi se s tem lažje pripravljali na tekmovanja, ne pa da se vsak tretji dan testirajo. Čeprav so predlagali, naj jih pri cepljenju uvrstijo v skupino z diplomati, je bila prošnja športnikov zavrnjena.Diplomati so dobili prednost, politika pa v tem konkretnem primeru ni prepoznala, kako pomembno bi bilo cepljenje za olimpijce. »Ali smo res zadnja smet,« se je dokaj upravičeno spraševalMorda je oznaka predsednika slovenske krovne organizacije malce pregroba, kaže pa na mačehovski odnos, ki ga oblast kaže do športa in telesne vadbe nasploh. A prav daleč od resnice ni. Če nimajo posluha, da bi se olimpijci prej cepili in imeli do odhoda v Tokio mir z nenehnimi testiranji in bi se lahko nemoteno pripravljali na pot v deželo vzhajajočega sonca, kako bi potem lahko pričakovali, da bodo vsaj otrokom, ki so v letu dni karantene gibalno močno okrneli, v šolah še vedno omogočali dodatne ure športa in telesne vzgoje.Kajti po odločitvi ministrstva za šolstvo se po novem osnovne šole ne morejo več potegovati za denar, ki bi jim omogočil izvedbo dodatnih športnih dejavnosti, saj so jih izključili iz nabora izvajalcev letnega programa športa. To naj bi postala stvar zasebne pobude. Nekaj, kar je leta in leta delovalo in dajalo rezultate, oblast, ki se tako rada tolče po prsih ob športnih dosežkih, enostavno ukine. Razumi, kdor lahko.