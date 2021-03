Komentar Vesa Stojanova: Stiska

Stiska, ki jo doživijo ti ljudje, postane tako velika, da ne najdejo druge rešitve.

FOTO: Svetazi Getty Images/istockphoto

Komaj sta minila dva meseca in pol v letu, pa v žalostno statistiko umorov v Sloveniji lahko vpišemo številko pet. Ja, toliko se jih je zgodilo že letos. Nazadnje v ponedeljek v Šentvidu pri Grobelnem, dan prej v Zalogu pri Šempetru v Savinjski dolini. Če k tej črni statistiki dodamo še šestnajst lanskih umorov, od katerih so bili trije kar trojni, in da se jih je večina zgodila v krogu družin, lahko hitro in brez potrebnega naprezanja pridemo do zaključka, da pandemija jemlje še dodatni smrtni davek.Ja, v zadnjih mesecih je kar nekaj psihologov in psihiatrov opozarjalo, da utegnejo biti posledice epidemije in dokaj strogih ukrepov, sprejetih za njeno obvladovanje, hujše, kakor se zdi na prvi pogled. Mnogim ljudem dolgotrajno ždenje za štirimi stenami pride lahko hitro do živega. Marsikateri med njimi se začne počutiti utesnjenega, zaprtega, kaznovanega … kar se hitro začne odražati na njihovem psihičnem stanju in obnašanju. In če odnosi med družinskimi člani niso urejeni, začne prihajati med njimi do nesoglasij in sporov. Nekateri tega t. i. zapora ne zdržijo več.Če so prej, pred epidemijo, svoje frustracije in tesnobo reševali v službi ali v gostilni ali pri športu in drugih dejavnostih zunaj domačih zidov, zdaj tega niso mogli početi. Jezo so sproščali tam, kjer so lahko. Doma. Prav zato porast umorov, družinskega nasilja, nasilja nad šibkejšimi člani v družini, tudi ženskami in otroki, niti ni tako presenetljiv. Stiska, ki jo doživijo ti ljudje, postane tako velika, da ne najdejo druge rešitve. Zatečejo se k nasilju, ki se včasih konča s smrtjo.V državi imamo zgledno statistiko, koliko obolelih je vsak dan za covidom-19, koliko jih zdravijo v bolnišnicah, koliko ljudi je vzela bolezen. Na žalost pa nimamo, in priznati je treba, da bi bilo to preklemansko težko, nobene statistike, koliko nasilja je vsak dan za domačimi stenami. S kakšnimi stiskami živijo ljudje. Vemo za ekscesne primere, kot so umori ali prijave nasilnega vedenja policiji, ne pa za izbruhe jeze in razočaranj, ki se na različne načine sproščajo na hrbtih šibkejših članov družin. Imamo načine, kako se zoperstaviti covidu-19, kako se zoperstaviti psihičnim stiskam, pa na žalost ne.