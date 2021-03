Komentar Vesa Stojanova: Sprevrženo

FOTO: Rattankun Thongbun Getty Images/istockphoto

Pred dnevi je po družabnih omrežjih in v nekaterih medijih zakrožila fotografija gneče na spodnji postaji žičnice na Krvavec. Na posnetku je bilo mogoče videti veliko gnečo, najmanj sto ljudi je bilo na kupu, ki so čakali, da pridejo na vrsto za žičniški prevoz na Krvavec. Na prvi pogled se fotografija ni v ničemer razlikovala od posnetka, ki bi nastal, denimo pred dvema letoma v »normalnih časih«, ne pa v razmerah epidemije covida-19. Zanimivo je, da nikjer na posnetku ni bilo opaziti policistov, pa je bil to tisti dan, zagotovo najbolj množično druženje in »zborovanje«.A kot kažejo zdaj izkušnje, množice ljudi v epidemiji za policijo, zlasti pa njen vrh, ki se je že dodobra usločil pred vladajočo politiko, ne predstavljajo nobene nevarnosti. Najbolj nevarni za širjenje virusa so v Sloveniji očitno postali vsi, ki so kritični do ukrepov vlade, pa naj so ti ukrepi še tako zmedeni, nedosledni, vsak dan spreminjajoči se in v veliki meri neučinkoviti.To za oblast ni važno, zanje je pomembno, če kdo protestira ali kako drugače nasprotuje oblasti. Pa naj gre za znanega pesnika, ki protestno prebere pesem pred parlamentom, ali dijake in njihove starše, ki zahtevajo vrnitev v šole. Takoj se okrog njih zbere cela kopica policistov, pogosto v polni bojni opremi, kakor da gre za najhujše kriminalce ali teroriste.Te dni so razburjenje povzročile zlasti kazni, ki so jih dijakom v Mariboru namenili policisti zaradi protesta, na katerem so zahtevali odprtje šol. Kaznovati ljudi samo zaradi izražanja mnenja – dijaki pričajo, da so med več kot petdesetimi dijaki kaznovali zgolj tiste, ki so govorili ali nosili plakate, je brez okolišenja rečeno sprevrženo dejanje. Policisti bi se morali sramovati zaradi takega svojega početja. Saj še živimo v državi, kjer je svoboda izražanja za zdaj še ustavna pravica, in ne v diktaturi, kjer je vse drugo dovoljeno, le protestirati proti vladi, to pa ne.In finančno kaznovati dijake, ki na varen način z zapovedano medsebojno razdaljo zahtevajo vrnitev v šole, je res narobe svet. Namesto pohvale, ker se zavedajo, da brez znanja zanje ni prihodnosti, jih kaznujejo. Pravzaprav bi morali kaznovati tiste, ki jim skoraj pol leta niso omogočali bolj kakovostnega pouka.