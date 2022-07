Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je še pred obiskom Afrike, kjer poskuša nekatere države črne celine pridobiti na svojo stran v vojni, vsiljeni Ukrajini, kot neutemeljene zavrnil obtožbe, da Rusija izvaža lakoto. Rusija ni kriva za zvišanje cen energentov in hrane, je zatrjeval stari diplomat. In to ni prvič, da je ta država zanikala, da bi bila kriva za kakršne koli težave v svetu. Najbrž ni treba poudarjati, da so se pri tem posluževali tudi laži in namernih manipulacij. Sprevrženo do konca. Zanje so krive zahodne sankcije, saj bi morala po tej nadvse sprevrženi logiki režima v Moskvi...