Komentar Vesa Stojanova: Sporočilo

Sovražni govor je postal splošno sprejemljiv, pa čeprav ima lahko zelo grozljive posledice.

FOTO: /delo Pivk Mavric

Več kot pet milijonov ljudi si je na družabnih omrežjih od sobote do včeraj popoldne ogledalo video, ki ga je objavil magazin Buka iz Banjaluke na svoji spletni strani v okviru akcije proti sovražnemu govoru. Naslov filmčka je Hejt Slovani, spominja na nekdanjo jugoslovansko himno, odgovorni urednik Bukepravi, da so pozdrav Hej, Slovani preimenovali v Hejt, Slovani, ker je sovraštvo na Balkanu očitno spet postalo nekaj najbolj vsakdanjega, tako kot dober dan.Z videom so želeli na najbolj učinkovit in nazoren način pokazati, kako je postal sovražni govor splošno sprejemljiv, pa čeprav ima lahko zelo grozljive posledice.In res se igralci v videu, srbska igralkakot nakupovalka v trgovini, hrvaški igraleckot mesar v trgovini in pevka Severina kot blagajničarka, obkladajo z nacionalistično obarvanimi zmerljivkami, kakor da bi dejansko šlo za nekaj povsem običajnega. Čeprav video deluje kot humoristični spot, pa je njegovo sporočilo izjemno močno in dragoceno. Še zlasti zdaj, ko se je sovražni govor na družabnih omrežjih tako razpasel, da ga je skoraj nemogoče obvladovati.Zmerljivke in grožnje postajajo na twitterju, facebooku in drugih spletnih platformah nekaj povsem vsakdanjega in sprejemljivega, nihče več se ne zgraža nad zelo nizko ravnijo komuniciranja, upravljavci teh platform tudi ne morejo sproti odstranjevati in prepovedovati vseh besednih smeti in gnojnice, ki se tam nabira.Zamisel magazina Buka je zato pohvale vredna, saj je mnoge na Balkanu – tu si je video tudi ogledalo največ ljudi – vsaj za hip spomnilo in opomnilo, da nacionalistično nastrojene zmerljivke vseeno ne sodijo v vsakdanji govor. In to na ozemlju, kjer se je pred dobrimi tridesetimi leti tudi začelo z nacionalistično obarvanimi, prirejenimi ali izmišljenimi besedili. Kot nekakšni prvobitni sovražni govor so takrat resni mediji prav tako podžigali ljudi in igrali na nacionalna čustva.Kako se je vse skupaj končalo, je znano vsem. A kot vse kaže, se iz zgodovine ljudje težko kaj naučimo. Ves čas smo pripravljeni ponavljati napake, zaradi katerih najbolj trpijo navadni in nedolžni ljudje.