Komentar Vesa Stojanova: Spopad

»To je ukrep, ki je v nasprotju s temelji naše demokracije, na tak način hoče preprečiti ljudem pravico do svobode govora,« je, župan Portlanda v zvezni državi Oregon, ostro kritiziral ukrep ameriškega predsednika, ko je ta v Portland poslal zvezne policiste, ki so potem v neoznačenih uniformah in civilnih oblekah nasilno razganjali demonstrante. Ti so na ulicah Portlanda vse od umorakonec maja zahtevali policijsko reformo in konec rasističnega obravnavanja temnopoltih. Pri tem so bili občasno nasilni, zažigali avtomobile, ustanovili so avtonomno cono, kamor niso dovolili vstopa organom pregona, in podobno.Zaradi skorajda tajne operacije Trumpa proti protestnikom v Portlandu se je takoj odzvala guvernerka Oregona Kate Brown in napovedala tožbo proti oblastem v Washingtonu ter predsedniku Trumpu. Proti zveznim policistom se je postavila tudi skupina mater nekaterih protestnikov, postavile so zid med policisti in demonstranti.A to odločno skupinsko nasprotovanje Trumpovemu ukrepu v Oregonu se predsednika ni nič dotaknilo. Svojim volivcem, ki so zaradi katastrofalnega vodenja ameriške vlade v času epidemije covida-19 čedalje bolj nezadovoljni, je hotel pokazati, da še vedno obvladuje razmere in da sta zanj na prvem mestu zakon in red ter da so protestniki kup nezadovoljnih anarhistov in nasilnežev.Zdaj celo grozi, da bo agente in policiste zveznih varnostnih agencij poslal tudi v druga ameriška mesta, kot so New York, Chicago, Baltimore, Philadelphia, ker tamkajšnji demokratski župani po njegovem mnenju ne obvladujejo razmer in so postala preveč liberalna.A vse skupaj je obupan poskus, kako ostati na oblasti in spodbuditi svojo nazadnjaško volilno bazo, naj se strne okoli njega v spopadu s preveč svobodomiselnimi demokrati. Vas to na kaj spominja? Če se preselimo na to stran Atlantika, se nekaj podobnega dogaja tudi pri nas. Tudi mi imamo na oblasti človeka, ki poskuša državo narediti izključno po svoji podobi in svojih interesih, vsi, ki ga pri tem početju kritizirajo, se celo uprejo ali pa ne spadajo v njegov miselni krog, so takoj ozmerjani ali kako drugače označeni. Tako kot da bi svojo volilno bazo pripravljal na končni obračun.