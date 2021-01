Komentar Vesa Stojanova: Slab zgled

Na oblasti si ja zato, da vladaš, ne pa da se oziraš na to, kaj se spodobi in kaj ne.

FOTO: Janis Laizans Reuters

Estonija je dobila prvo ministrsko predsednico. To je postala, ki je hkrati tudi prva premierka v baltskih deželah. Estonija, ki ji tudi predseduje ženska, je svojo prihodnost torej položila v roke nežnejšemu spolu. Da dobivajo ženske v Skandinaviji in zdaj še v Baltiku pomembnejšo vlogo v politiki, ni nič posebnega, saj je biti ženska na vodilnih političnih položajih na severu Evrope že nekaj povsem običajnega. Bolj zanimiv je razlog, zakaj je Estonija dobila novo vlado s prvo premierko na čelu.Sredi januarja je namreč odstopil prejšnji šef estonske vlade, zaradi suma koruptivnega dejanja, ker je podjetnik, ki je tudi denarni podpornik Ratasove sredinske stranke, dobil zelo ugodno državno posojilo in v povezavi s tem tudi nepremičninski posel v prestolnici Talin, katere župan je prav tako član stranke zdaj že nekdanjega premierja. Čeprav še ni nič dokazano, da bi Ratas naredil kaj narobe ali da bi spodbujal h koruptivnemu dejanju, se mu je pač zdelo nekaj povsem normalnega za demokratične države, da ob sumu, da sta on ali njegova stranka naredila kaj narobe, enostavno odstopi in na ta način olajša delo preiskovalnim organom.Za normalne demokratične države, kjer še dajo kaj na politično kulturo, dejanje Jurija Ratasa ni nič nenavadnega, lahko bi rekli, da je celo del ustaljene politične prakse. In ja, Estonija, čeprav je bila dolgo del Sovjetske zveze, je glede tega normalna demokratična država, kjer se ve, kaj lahko in kako se lahko obnašajo politiki in kje je tista meja, ko se mora zahvaliti za sodelovanje v politiki in enostavno oditi. Ker se to spodobi in je sestavni del politične kulture.Najbrž ni treba posebej navajati, da Slovenija ne spada med takšne države. Pri nas se politična kultura dojema bolj po domače, bližje geografskemu in mentalnemu okolju polotoka na jugovzhodu Evrope. Zanikaj, dokler lahko, kakršne koli nepravilnosti, ki ti jih kot politiku očitajo ali te z njimi povezujejo.Da bi odstopil in čutil kakšno odgovornost že zaradi suma morebitnih nepravilnosti, bog ne daj. Saj bi vsi čudno gledali in se spraševali o tvojem mentalnem zdravju. Na oblasti si ja zato, da vladaš, ne pa da se oziraš na to, kaj se spodobi in kaj ne.