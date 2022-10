Komentar Vesa Stojanova: Rožljanje

Severnoatlantsko vojaško zavezništvo je te dni začelo vojaške vaje svojih strateških enot, kot radi imenujejo te, ki se bojujejo proti morebitnim jedrskim napadom ali pa so same del jedrskih odzivnih sil. Razlog, zakaj se je Nato (beri ZDA) odločil preizkusiti delovanje svojih jedrskih in protijedrskih sil, je en sam. Pokazati Rusiji, da njeno rožljanje in previdno opozarjanje, da utegne med vojno v Ukrajini poseči tudi po taktičnem jedrskem orožju, ne bo ostalo brez odgovora, če bi se dejansko res odločila poseči po svojem zadnjem vojaškem adutu. Ras je, da ruski predsednik Vladimir Putin do...