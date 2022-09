No, pa smo le dočakali, da je slovenski predsednik Borut Pahor zakuhal en »škandal«, zaradi katerega so se malce zamajali odnosi med Slovenijo in Srbijo. Ko je šlo za politično dogajanje v Sloveniji, tudi ko je velika večina ljudi kakšen dogodek ali potezo vladajoče garniture ocenila za škandalozno in nesprejemljivo ter v nasprotju z vsemi načeli normalne politične kulture, je bil praviloma tiho in se je delal, kot da se ni nič zgodilo. Ta dokaj groba izjava je pomenila nič drugega kot srbsko sporočilo Sloveniji, naj se ne vmešava preveč v zadeve Srbije. Ves čas je razlagal, da ...