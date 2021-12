Komentar Vesa Stojanova: Prekuževanje

»Za vstop mi morate pokazati potrdilo, da ste prebolevnik ali polno cepljeni, ter negativni izvid hitrega testa.« To so v zadnjih dneh prve besede, ki jih slišijo ljudje v veliki večini Nemčije od zaposlenih v gostilnah, barih, restavracijah in tudi vseh trgovinah, razen v živilskih prodajalnah in lekarnah. Nemci so se sedanjega navala napada koronavirusa lotili zelo odločno in sistematično. Povsod so vpeljali tako imenovano pravilo PC+, kar v praksi pomeni, da če niste prebolevnik ali cepljeni in povrhu še testirani, potem za vas javno življenje ne obstaja več. Po smrtnosti obole...