Komentar Vesa Stojanova: Prava narava

Minuli konec tedna bi moral biti v neposredni soseščini Slovenije praznik demokracije, kot radi poimenujemo parlamentarne volitve. Potekale so namreč na Madžarskem in v Srbiji – v prvi samo parlamentarne, v drugi pa tudi predsedniške. Nepopravljivi optimisti in verniki v demokracijo so pričakovali, da bo v teh državah prišlo do sprememb, a so se ušteli. Na oblasti v Budimpešti in v Beogradu ostajata dosedanja voditelja Viktor Orban in Aleksandar Vučić. Za Madžarsko bi že težko rekli, da je demokratična država. Kljub demokratičnemu videzu volitev je v tako avtokratsko vodenih državah, ...