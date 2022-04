Komentar Vesa Stojanova: Pošteno

Čez dobrih deset dni se bomo v Sloveniji odpravili na volišča, izbirat novo oblast. Predvolilna kampanja je v polnem zagonu, da so volitve pred vrati, je vidno že na vsakem koraku. Človek ne more niti do sosednje trgovine, ne da bi se zaletel v plakat katerega od kandidatov, ki nas z narejenim nasmehom vabi, da naslednjo nedeljo obkrožimo njegovo ime na volilnem listku. Pred leti je ugleden slovenski novinar predvolilni čas označil kot obdobje, ko politiki zelo nizko letajo in na debelo serjejo. Tudi zdaj ni nič drugače. A sami produkti in obljube, s katerimi nas obmetavajo v kampanji, niso t...