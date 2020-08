Komentar Vesa Stojanova: Politizacija virusa

Izgleda, kot da so politiki pozabili na stroko in se obnašajo tako kot vedno, saj oni najbolje vedo, kaj je prav za ljudi.

Zelo popularna predsednica vlade Nove Zelandijeje včeraj ostro kritizirala ameriškega predsednika, ki je na predvolilnem shodu v Minnesoti govoril, kako grozno da je v Novi Zelandiji, kjer so zabeležili novi izbruh okužb s covidom-19, potem ko so se prej hvalili, da so ga premagali.Ardernova mu ni ostala dolžna, rekoč, če poenostavimo, da Trump meša jabolka in hruške, saj je imela Nova Zelandija po najnovejših podatkih v ponedeljek le 9 okuženih, medtem ko jih je bilo v ZDA ta isti dan čez 42.000. Če gremo še naprej, doslej je med koronakrizo na Novi Zelandiji zaradi posledic okužbe z virusom umrlo 22 ljudi, medtem ko je tragična številka v ZDA več kot 170.000.Trump se je obregnil ob Novo Zelandijo najbrž zato, ker so se še pred nekaj dnevi tam hvalili, da so imeli kar 102 dni mir pred novimi okužbami, zlasti zaradi odločne politike, ki je znala prisluhniti strokovnjakom, zdaj pa se je nepojasnjeno vrnil v državo, in s tem hotel svojim privržencem povedati, glejte, tudi v državi, ki velja za najbolj skrbno in uspešno v boju proti novi bolezni, niso prav nič imuni proti njej. To ni bilo prvič in najbrž ne tudi zadnjič, ko je ameriški predsednik vpletal novi koronavirus v politiko. Samo zato, da bi pred volivci prikril slabosti lastnih odločitev med epidemijo.A Trump ni edini, za katerega je politika pomembnejša od preprečevanja vnosa in širjenja virusa. Priče smo, kako po Evropi posamezne države iz bolj ali manj političnih – in ne strokovnih vzrokov – odpirajo ali zapirajo meje, odrejajo testiranje, karanteno in podobne preventivne ukrepe. Vidimo, kako politiki iz ene države »grozijo« drugim z recipročnimi ukrepi – Francozi so tako zagrozili Britancem, če uvedejo karanteno za vstop na Otok, včeraj je hrvaški zdravstveni minister žugal Avstrijcem, da bo že še prišla zimska turistična sezona in bo Hrvaška svojim državljanom otežila pot v Avstrijo, ker Dunaj zdaj poziva svoje ljudi iz Hrvaške.In močno smrdi po politiki tudi kolebanje slovenske vlade, kaj naj naredi s turisti na Hrvaškem. Karantena, testiranje, regionalno obravnavanje … Izgleda, kot da so politiki pozabili na stroko in se obnašajo tako kot vedno, saj oni najbolje vedo, kaj je prav za ljudi.