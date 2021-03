Komentar Vesa Stojanova: Organizacija

Cepljenja smo se lotili podobno kot epidemije – nepripravljeno, slabo vodeno in neorganizirano.

Kar nekaj zapisov in prispevkov je bilo mogoče prebrati in videti v zadnjih nekaj dneh o učinkovitosti cepljenja na Kočevskem, prav daleč za njimi naj ne bi zaostajali tudi v Mariboru.V Ljubljani in ponekod drugod po Sloveniji, kjer cepljenje prebivalstva ne poteka tako gladko, je mogoče slišati kar nekaj kritičnih pripomb, ki deloma izvirajo iz gole zavisti, deloma pa so posledica nerazumevanja počasnega poteka samega sistema cepljenja. Nad učinkovitostjo Kočevja in Maribora se je nekaj zmrdoval tudi človek, ki ga je vlada postavila za nacionalnega koordinatorja za cepljenje, kar je bil dovolj jasen znak, da je Slovenija v cepljenje prebivalstva šla v prvi vrsti organizacijsko povsem nepripravljena.Medtem so se v Kočevju cepljenja lotili na najbolj učinkovit način – s pripravo informacijskega sistema in z ažurnim seznamom prebivalstva – ter začeli cepiti po starostnih skupinah, brez prehitevanj in izjem. Pri tem so bili tudi tako iznajdljivi, da so uporabili celo tako imenovani drive-in sistem, drugje, denimo v Ljubljani, je sistem povem nedodelan. Kdaj bo kdo prišel na vrsto, je odvisno od osebnega zdravnika in kakšna je starost njegovih pacientov. Zato prihaja do zmešnjave in kritik, da so ponekod v Ljubljani cepljeni tudi že mlajši ljudje, drugje pa na vrsto niso prišli niti tisti, starejši od 75 let.To samo dokazuje, da smo se cepljenja lotili podobno kot epidemije – nepripravljeno, slabo vodeno in neorganizirano. V Sloveniji je dva milijona prebivalcev, ne dvajset, in potem je na mestu vprašanje, ali vlada zna urediti in organizirati učinkovit sistem cepljenja, brez prehitevanj in izjem.Zdaj se pripravljamo na še eno zaprtje države, na še en val epidemije, cepljenje, ki naj bi bilo rešitev za nadaljnje širjenje covida-19, pa je prepuščeno lokalnim skupnostim in posameznim zdravnikom in njihovi iznajdljivosti.Res je, da obstaja manjša olajševalna okoliščina, da za učinkovitejše cepljenje ni zadosti cepiva. A ob ne dovolj pojasnjenih vesteh, da naj bi se vlada decembra odpovedala milijonu doz cepiva, tudi ta okoliščina ne pomaga prav veliko.