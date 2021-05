Komentar Vesa Stojanova: Obiskovalci

Utegne se dokončno posloviti še eno razburljivo, a po svoje misteriozno zgodovinsko obdobje.

Prihodnji mesec bodo ameriške obveščevalne službe in obrambno ministrstvo objavili prvo uradno poročilo, iz katerega naj bi javnost po več kot pol stoletja izvedela, kaj uradne oblasti vedo o fenomenu oziroma obstoju tako imenovanih neznanih letečih predmetov (NLP). Vse od leta 1947, ko so se pojavila prva pričevanja in tudi nekakšni posnetki, da je pri mestu Roswell v Novi Mehiki strmoglavila čudna vesoljska ladja, polna vesoljcev, je ta tema začela buriti domišljijo mnogim po svetu.Ljudje so začeli poročati o čudnih lučeh in plovilih na nebu, vse skupaj pa je bilo zavito v tesno zadrgnjeno tančico skrivnosti, za kar se je zelo potrudila ameriška politika, ki je kaznovala vsakogar – politika ali pripadnika oboroženih sil –, ki bi kar koli govoril o nenadnih plovilih, osebah iz vesolja ali še posebej o znamenitem Območju 51 v puščavi Nevade, kjer naj bi za tesno zaprtimi vrati ameriška vojska proučevala NLP-je. Prav zaradi te velike državne skrivnosti se je fenomen neznanih letečih predmetov in »marsovcev« na Zemlji kmalu znašel v filmih, knjigah, nadaljevankah, ljudi so te skrivnostne zgodbe o skrivnostnih obiskovalcih Zemlje privlačile in vznemirjale.Morda se še spomnite filma Vesoljček E. T., ki je kot magnet vabil ljudi v kinodvorane, ali novejšega Dan neodvisnosti, ko vesoljci napadejo Zemljo. Ta dva filma in še cela vrsta drugih je samo posledica tega, da je ameriška politika doslej vsakršno razpravo na to temo potiskala v polje visoke državne varnosti, to je bila tema, o kateri so vedeli le posvečeni. Še celo, ki naj bi že leta 1973, tik preden je postal predsednik, na nebu nad domačim posestvom arašidov v Georgii videl NLP, je najprej obljubil, da bo dal pojav raziskati, a je potem obljubo prelomil zaradi vprašanj »nacionalne varnosti«. Tudi mnogi drugi ameriški kongresniki in visoki politiki so zahtevali, naj oblast razkrije, kaj je res in kaj ne s temi NLP.Prihodnji mesec bomo končno le dočakali ta trenutek, ko naj bi se izvedelo, kaj je res in kaj ne. Kaj bodo s tem razkritjem pridobili, je še velika neznanka. Nas čaka veliko presenečenje ali razočaranje? Po eni strani je škoda, kajti s tem se utegne dokončno posloviti še eno razburljivo, a po svoje misteriozno zgodovinsko obdobje.