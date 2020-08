Komentar Vesa Stojanova: (Ne)doslednost

Poraja se resno vprašanje, koliko je (ne)doslednost pri izvajanju preventivnih ukrepov zdravstvene in koliko politične narave.

»Glavni vir okužb sta veseljačenje in popivanje na zabavah,« so včerajšnje besede vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina, ko je komentiral najnovejše razmere z okužbami z novim koronavirusom v Sloveniji. Dan prej smo lahko brali in poslušali, da so se zdravstveni inšpektorji oglasili v klubu v Kopru, kjer so se ljudje zabavali dolgo v noč in niso upoštevali navodil pristojnih služb glede obnašanja v javnih prostorih v času ogroženosti pred virusom.Vse lepo in prav, če nočemo ponovitve razmer izpred dveh, treh mesecev, bi bilo res treba dosledno upoštevati vsa priporočila, ki naj bi pripomogla k zmanjšanju širjenja virusa. A potem bodimo pri tem res dosledni. Oblast naj ukrepa tako proti klubom, kjer ne spoštujejo medsebojne oddaljenosti gostov ali nošenja mask, kot tudi povsod drugod. Denimo, proti trgovinam, kjer še vedno strežejo ljudem brez mask in si ne razkužujejo rok. A na žalost je doslednost pri spoštovanju pravil na zelo trhlih nogah.Veliko ljudi je v teh poletnih dneh iskalo osvežitev tudi v gorah. In mnogi med njimi so se odpravili s kabinsko žičnico na Vogel.Pred stopniščem do vhoda v gondolo in po njem so vsepovsod nalepljena velika in dobro vidna opozorila, da je nošenje mask obvezno, prav tako tudi priporočilo o najmanj poldrugem metru razdalje med čakajočimi. A potem ko se vrata kabine odpro, se vanje zbašejo vsi čakajoči. Če bi jih bilo 80, kolikor je maksimalna kapaciteta, bi se jih verjetno nagnetlo prav toliko. Nikjer pa ni navodila, koliko ljudi bi bilo v sedanjih razmerah še sprejemljivo peljati v kabinski žičnici. Sistem, ki na prvi pogled ne deluje najbolj dosledno, pa čeprav je tudi v gondoli maska obvezna.Tudi mnogi avtobusi, ki jih lahko srečate po slovenskih turističnih krajih, so včasih videti kot ribja konzerva. Seveda s to razliko, da imajo nekatere ribe v tem primeru maske. Še ena nedoslednost bode v oči, predvsem nas, ki delamo v časopisnem poslu. Medtem ko se lahko po trgovinah in povsod drugod dotikamo najrazličnejšega blaga in nihče ne opozarja, da bi bilo s tem kaj narobe, oblast še vedno ne dovoli, da bi lahko ljudje v kavarnah in gostilnah brali časopise. Zato se pri vseh teh primerih poraja prav resno vprašanje, koliko je ta (ne)doslednost pri izvajanju preventivnih ukrepov zdravstvene in koliko politične narave.