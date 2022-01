V nedeljo so v srbskem delu Bosne in Hercegovine, v Republiki srbski, praznovali trideset let »obstoja« svoje entitete. Čeprav je ustavno sodišče BiH ta srbski »praznik« razglasilo za neustavnega, saj dejanje srbskih poslancev pred tridesetimi leti ni bilo nič drugega kot prvi korak v kasnejšo najbolj krvavo vojno v Evropi po drugi svetovni vojni, se Srbi na to enostavno požvižgajo. Po treh desetletjih so se razmere v BiH tako spremenile, da se država počasi vrača na izhodišče. V čase pred tridesetimi leti. Obnovljena »hladna vojna« v mednarodni politiki Bosni ne gre n...