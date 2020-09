Komentar Vesa Stojanova: Maškarada

Sami politiki niso pokazali kakšnega velikega razumevanja za lastne ukrepe.

V zadnjem času se je dvignilo kar nekaj prahu zaradi razlag nekaterih znanih slovenskih estradnikov, zakaj nočejo nositi mask. Njihovim preprostim razlagam o covidu-19 bi v normalnih časih morda verjeli le najmlajši otroci v vrtcih, a najbolj skrb vzbujajoče je, da njihove »strokovne razlage« zdaj sprejema lepo število ljudi tudi brez vklopa vsaj kančka razuma. So pač estradniki, imajo določeno karizmo in popularnost v javnosti in za mnoge so njihova mnenja v sedanjih razmerah bolj kredibilna kot mnenja kriznega štaba, NIJZ in vlade.A za to stanje niso krivi slovenski »zvezdniki«. Oni pač izrabljajo zmedenost in neusklajenost, ki ju že praktično od začetka epidemije izkazujeta vlada in njen krizni štab pri spopadanju s koronakrizo, in tako spomnijo ljudi, da še obstajajo. Morda se spomnite, koliko je imel za povedati sedanji predsednik vlade o (ne)ukrepih svojega predhodnika. Mnogi so mislili, da bo z njim vse veliko bolj odločno, usklajeno in delujoče. A ne, že v prvih mesecih, ko smo se zaprli za domače zidove in občinske meje, je nastala zmešnjava pri navodilih, kako ravnati z obolelimi v domovih za starostnike. Rezultat, največ umrlih, več kot 80 jih je umrlo prav v domovih za ostarele.Potem smo bili poleti priča različnim razlagam, kako čez mejo, kdaj nositi maske, kaj se sme in kaj se ne sme, bili smo priča nedoslednostim pri uvajanju ukrepov, celo načrtnemu nagajanju vlade časopisnim hišam, saj je denimo v gostinskih obratih dovoljevala listanje po jedilnih listih, ne pa tudi časopisov. Ne nazadnje se morda še spomnite zmede pri uvajanju karantene ob pojavu zadnjega vala okužb.Kar pa je morda najbolj spodbudilo k revoltu in neupoštevanju oblastnih ukrepov, je ravnanje politikov, ki sami niso pokazali kakšnega velikega razumevanja za lastne ukrepe. Kot da zanje ne bi veljali. V času najhujše karantene in zaprtja v občinske meje se je dobršen del državnega vrha brez mask sprehajal ob Kolpi, notranji minister je urejal svoj vikend na drugem koncu države, tudi zdaj na Blejskem forumu je bila nošnja mask med državniki bolj izjema kot pravilo. Skratka, če se sami ne držijo lahkih navodil ljudstvu, naj se ne čudijo, da ljudje bolj zaupajo zvezdnikom in njihovim »strokovnim« nasvetom.