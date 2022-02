Ena najbolj znanih mednarodnih človekoljubnih organizacij Amnesty International (AI) je včeraj Izrael obtožila hudodelstva zoper človečnost, kakor mednarodno pravo označuje sistem apartheida, ki ga izraelske oblasti že desetletja izvajajo nad Palestinci. V svojem poročilu so zapisali, da Izraelci s Palestinci ravnajo kot z »manjvredno rasno skupino in jim sistematično odrekajo njihove pravice«. Najnovejše ugotovitve AI niso prva tovrstna opozorila, da Izrael na okupiranih območjih Vzhodnega Jeruzalema, Zahodnega brega in Gaze, pa tudi znotraj uradnih izraelskih meja, izvaja sistem...