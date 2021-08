Komentar Vesa Stojanova: Kasta pod Alpami

Nastaja novela zakona, ki bi del prebivalstva povzdignila nad preostalo prebivalstvo.

Tradicionalna indijska družba je utemeljena na kastnem sistemu, ki je sistem stroge hierarhije in vrednot v družbi. Na vrhu družbenega sistema je kasta brahmanov, kamor v skladu s hindujsko tradicijo sodijo svečeniki, učitelji, ministri in zdravniki. Za tem najvišjim slojem družbe je bolj številna kasta kšatrij, kamor spadajo vojaki, policisti, sodniki, državni uradniki. Na tretjem mestu po pomembnosti je kasta vajšij, v katero spadajo poslovneži, kmetje, trgovci ...V zadnjo kasto, šudre, pa so uvrščeni delavci vseh vrst.Obstaja še ena skupina ljudi, tista na samem dnu družbene lestvice, ki ne sodijo v nobeno od naštetih kast, tako imenovani nedotakljivi ali pariji oziroma daliti, ti opravljajo za hindujsko družbo najbolj umazana opravila. Marsikateri indijski razumniki in pomembneži so si prizadevali spremeniti ta okoreli družbeni sistem, med njimi tudi oče indijske države, a prav velikih sprememb jim doslej ni uspelo narediti.V Evropi smo to strogo hierarhično ureditev družbe vedno obsojali in nanjo gledali kot na ostanek prvinskosti indijske družbe. Tudi v Sloveniji nam je ostra delitev na sloje prebivalstva tuja že najmanj stoletje, če ne več. A kot kaže, bi nam ljudje, ki so trenutno na oblasti, radi približali indijski kastni sistem. V slovenski vladi namreč nastaja novela zakona, ki bi del prebivalstva povzdignila nad ostalo prebivalstvo. Gre za to, da bi radi spremenili zakon, po katerem bi bila vsakršna žalitev politikov, ustavnih in vrhovnih sodnikov ter njihovih bližnjih kazensko pregonljiva po uradni dolžnosti.To pomeni, da bi v družbi nastala posebna »kasta posvečenih« iz vrst najvišjih politikov, poslancev, državnih svetnikov in najvišjega sodstva, ki bi se jim preostali del ljudstva moral samo klanjati in smehljati. Če pa bi kdo rekel kakšno žal besedo zaradi njihovega dela ali nedela, pa bi ga policija morala takoj začeti preganjati.Seveda so po tem predlogu novega zakona politiki izvzeti. Oni bodo lahko še naprej, če bodo seveda zakon potrdili, ljudem govorili, da so prostitutke, svinje, drhal in kar je še podobnih ljubkovalnih nazivov, ki jih sedanji oblastniki tako radi uporabljajo za svoje kritike.