Komentar Vesa Stojanova: Do konca in naprej

Je bilčez minuli konec tedna res bolan ali je šlo le za prefinjeno predvolilno potezo, s katero bi požel sočutje in simpatije volivcev na prihajajočih ameriških predsedniških volitvah v prvih dneh novembra. Če gre verjeti javnomnenjskim raziskavam, njegov konkurent, demokratski kandidat, uživa med petimi do desetimi odstotki večjo priljubljenost med ljudmi kot slovenski zet. In Trump bo v svoji zaverovanosti vase, samovšečnosti in prepričanju, da je največji predsednik, ki so ga kadar koli imele Združene države Amerike, naredil vse, da bo v Beli hiši ostal še en mandat.Vsi njegovi predhodniki v zadnjih tridesetih letih so na čelu najmočnejše države na svetu bili po dva mandata in, glede na njegov karakter, bi se Trump najverjetneje raje ugreznil v tla, kot da bi se moral že po enem mandatu pobrati iz Bele hiše. Zato mu je covid-19 prišel zdaj še kako prav.Čeprav je že ves čas, od marca naprej, ko se je svet začel spopadati s pandemijo, pravzaprav zaničeval virus in njegove posledice, zaradi katerih je v ZDA že umrlo več kot 210.000 ljudi, ljudem delil najbolj čudaške nasvete o zdravljenju koronavirusa s čistili in belili, omalovaževal stroge ukrepe, ki so jih proti epidemiji sprejemali nekateri guvernerji zveznih držav, dvomil o potrebnosti nošenja mask, se je zdaj, kot kaže, bolezni oklenil kot rešilne politične bilke.Po treh dneh v bolnišnici, kjer je dobil, kot poročajo ameriški mediji, kombinacijo zdravil, ki še niso povem testirana, se je zmagoslavno vrnil v Belo hišo, si spet snel masko in vidno sopihajoč hotel pokazati, da mu do živega ne more niti najhujši ubijalec sodobnega časa – covid-19.Ali je res ozdravel ali ne, bodo pokazali naslednji dnevi, a vsekakor bo svojo izkušnjo s koronavirusom poskušal dobro politično unovčiti. Že njegova kratkotrajna nedeljska vožnja okoli vojaške bolnišnice, ko se je pustil pokazati svojim privržencem, je bila del te igre.Pokazati se neustrašnega in Američanom tudi na ta način povedati, da bo šel do konca, ne glede na ovire, ki so pred njim. To pa ne napoveduje prav mirnih in normalnih predsedniških volitev v ZDA.