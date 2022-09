V New Yorku se začenja vsakoletni veliki svetovni debatni klub, ki ga že več kot 70 let pripravlja Organizacija združenih narodov. Organizacija, ki je imela še pred tridesetimi ali štiridesetimi leti velik pomen in vpliv v svetovni politiki, saj je bila ne nazadnje ustanovljena po koncu druge svetovne vojne z enim temeljnim namenom – preprečiti novo svetovno vojno z velikimi in tragičnimi posledicami, kakršne je za seboj pustila druga vojna, in poskušati s sodelovanjem in diplomatskimi pogovori ter ukrepi blažiti in miriti nesporazume med državama. Vsakoletno romanje politikov v steklen...