Komentar Vesa Stojanova: Čiščenje gnojišča

Družabna omrežja, zlasti facebook in morda še bolj twitter, so v zadnjem času postala poligon za obračunavanje z drugače mislečimi, širjenje sovražnega govora, rasizma, skrajnih stališč. Mnogi uporabniki, ki opažajo, kakšna gojišča sovražnosti so postala družabna omrežja, zlasti zaradi možnosti sodelovanja anonimnežev, ki mislijo, da lahko v virtualni svet pošljejo vse svoje frustracije, komplekse in predsodke, se nikakor ne morejo sprijazniti s tem, da se po njihovem omrežju preliva čedalje več gnojnice.A kot kažejo najnovejša poročila iz Združenih držav Amerike, se očitno le nekaj premika v korist čistejših družabnih omrežij. Skupina Ustavimo sovraštvo za dobiček (Stop Hate for Profit) je pred časom pozvala podjetja, naj prenehajo oglaševati na facebooku zaradi njihove preveč liberalne politike (ne)obravnavanja lažnih novic in sovražnega govora, vključno s tem, da prevečkrat pogledajo skozi prste mnogim zelo problematičnim objavam predsednikaPozivu k bojkotu se je zdaj, ko v ZDA vre zaradi protirasističnih protestov in je Facebook dovoljeval objavo rasističnih in odkrito sovražnih vsebin, odločilo upoštevati kar veliko znanih podjetij. Prvo je bilo podjetje, ki izdeluje znane sladolede Ben & Jerry, pa veriga kavarn Starbucks, izdelovalec kavbojk, izdelovalec športne in pohodniške opreme Patagonia, pa Coca-Cola, Reebok, Viber, pridružujejo se tudi številni hollywoodski zvezdniki. Prihodki Facebooka so se zaradi bojkota že zmanjšali, padla je tudi vrednost delnice podjetja in ustanoviteljje že napovedal spremembo politike in ostrejša pravila pri objavljanju neresnic in sovražnega govora. Denar je le denar in mož je moral ukrepati.Morda bi se po tem primeru morali ravnati tudi v Sloveniji, kjer se je v zadnjem času povečalo število lažnih novic, obračunavanj z drugače mislečimi, zasledijo se tudi pozivi k linču in povzročitvi hujših telesnih poškodb. Dovolj je, da morda nasprotuješ politični struji, ki jo obožujejo nekateri, in že se po tebi usuje pravi slap žaljivk. Temu sledijo nekateri tradicionalni mediji – pri razpihovanju tovrstnega sovražnega govora prednjačijo strankarska glasila in trobila – zato bi morali tudi v Sloveniji zagnati takšno širšo družbeno akcijo, ki bi poskusila očistiti gnojišče, ki se mu reče twitter in facebook.