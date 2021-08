Komentar Vesa Stojanova: Cepljenje

Če vidimo, da je zdaj več kot 90 odstotkov ljudi, ki se v bolnišnicah zdravijo za covidom-19, necepljenih, bi bilo smiselno postaviti javni interes pred zasebnega.

Čeprav ni še nihče uradno nič rekel, a glede na najnovejše podatke o okuženih lahko mirne duše zapišemo, da se je z novim šolskim letom na žalost začel tudi četrti val epidemije covida-19. Če je 18 odstotkov vseh testiranih že okuženih s koronavirusom, in to skorajda vsi z agresivno delta različico virusa, potem je vsaka dodatna beseda odveč. In če k temu dodamo še, da so v skoraj vseh slovenskih bolnišnicah spet začeli odpirati covidne oddelke, nam je slika lahko takoj jasna.Čeprav je od izbruha prvega vala epidemije minilo že poldrugo leto, se zdi, kakor da velik del prebivalstva živi na nekem drugem planetu, v nekem drugem svetu, ne verjame v obstoj virusa niti ne zdravstvenim strokovnjakom, ki opozarjajo, da je najbolj učinkovito sredstvo za omejitev širjenja virusa cepljenje. Po prvotnem navdušenju nad cepljenjem letos pozimi in spomladi se je očitno med ljudmi zgodilo nekaj, zaradi česar se je povečal odpor proti cepljenju in spoštovanju ukrepov.Velik del krivde za ta premik razmišljanja proti cepljenju leži seveda v vladi, ki ni znala ali zmogla uspešno prepričati ljudi o prednosti cepljenja, sprejemala napačne, zmedene in včasih z zdravo pametjo in tudi ustavo skregane ukrepe. Mnogi se zato iz nasprotovanja vladi nočejo cepiti, pa čeprav je tovrstni protest proti slabi in nesposobni vladi prej v škodo njim kot tistim na oblasti. In tako je prišlo do sedanje zmede in kaosa, ko nam spet grozi zaprtje javnega življenja.V takih razmerah bi bilo seveda koristno in priporočljivo razmisliti o uzakonitvi obveznega cepljenja, z vsemi posledicami za javno življenje, ki gredo poleg. Kar bi bilo za javno življenje vsekakor koristno. Ne samo za zdravstveni sistem, temveč tudi za gospodarstvo in vse druge družbene sisteme. Če vidimo, da je zdaj več kot 90 odstotkov ljudi, ki se v bolnišnicah zdravijo za covidom-19, necepljenih, bi bilo smiselno postaviti javni interes pred zasebnega.Toda za to se mora odločiti vlada oziroma politika. Vprašanje pa je, zakaj se že do zdaj ni odločila za to. Morda se čuti nesposobno izpeljati tak projekt, morda pa ji sedanji kaos ustreza, saj lahko v njem lažje izpelje svoje tajne načrte.