Komentar Tomice Šuljića: Turizem je zaupanje

Precej časa sem mislil, da dejansko drži slogan turizem smo ljudje. Saj veste, že dolga leta je to naša turistična mantra in lajna obenem. A v resnici je zelo tvegano prepričanje, da so ljudje vse, kar v imenu turizma prižene ljudi k nam na sončno stran Alp – ker bi potemtakem Slovenke in Slovence lahko izvažali, da tujcem ne bi bilo treba stati na naših (avto)cestah.

V resnici pa nekam potujemo iz razloga, z željo, zaradi hrepenenja po novih spoznanjih in višavah gora ali globin morja ter drugih naravnih drugačnosti. Pravih vetrov ali valov za šport. Tuje hrane. Še mnogo stvari. Spet drugi se raje vračajo v vedno iste kraje, da srečajo svoje dopustniške sosede in se razveselijo, da so jih poti spet vrnile na isto točko – tam, kjer se ne pogleduje toliko na uro in ima marsikdo drugi dom (vsaj v srcu). Eni uživajo v nenehnem vračanju, druge zanimajo novi horizonti.

Ljudje na srečo nismo ukalupljeni, zato tudi različno doživljamo turizem. Zame je turizem postal zaupanje. Zaupanje prinese notranji mir, da res opustimo skrbi in ujamemo nekaj ur ali dni v neobveznih prijetnostih. Zaupanje je potrebno kje v neznanih krajih, kjer ti ga lahko skušajo dati le tamkajšnji ljudje; višje sile – kot odpovedi poleta ali slabega vremena – sicer tudi oni ne morejo preprečiti, lahko pa poskrbijo za prijaznost, pomoč, skratka malo razliko, ki popotniku predrugači sfižen čas.

Še vedno si turist, ampak nisi zgolj denarnica na dveh nogah.

Še vedno si turist, ampak nisi zgolj denarnica na dveh nogah, marveč tudi tisti, ki je deležen skrbi in servisa. Slednje pa se vedno ne odnaša zgolj v videzu in besedah gostitelja; marsikje so ljudje škrti pri izražanju besed in čustev – a to ni ovira, da vam pripravijo mehko posteljo in soliden, če že ne dober zajtrk.

V dobi interneta so, prek spletnih ocen turističnih nastanitev, restavracij in drugih potovalnih točk, dejansko ustvarili sistem, prek katerega je zaupanje težko izigrati. Kaj hitro ali pa po treh različnih preverbah se izrišejo gabariti pričakovanj. Zaupamo v ocene drugih, ki so zapisali svojo izkušnjo, in drugi zaupajo našim izkušnjam. Ves svet se izogiba turističnih pasti, ker se o številnih lahko podučimo vnaprej. Sodobni trud je usmerjen v zaupanje in visoke ocene nastanitev: ljudje pa smo v turizmu zgolj kratkotrajna sorta, ki se čez čas rada zamenja.